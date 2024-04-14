Перейра − о бое с Анкалаевым: «Моя команда видит, что я готов к такому поединку»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра считает, что готов к бою с Магомедом Анкалаевым.

«Как я справлюсь с грэпплингом Анкалаева? Пока рано говорить об оппонентах, потому что я только подрался.

Гловер и моя команда вручили мне черный пояс по джиу-джитсу, я тренируюсь с ними каждый день. Они видят, что я готов», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

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6 комментариев
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На Абу-Даби только не стоит соглашаться. Там даги читерят по-чёрному...
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Black belt? Who give him?
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Только Анкалаев не готов)
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Интересно кого ему выпишут в Бразилии.
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Ответ Чигорин
На Абу-Даби только не стоит соглашаться. Там даги читерят по-чёрному...
смешной ты
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