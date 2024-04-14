Перейра − о бое с Анкалаевым: «Моя команда видит, что я готов к такому поединку»

Алекс Перейра считает, что готов к бою с Магомедом Анкалаевым.

«Как я справлюсь с грэпплингом Анкалаева? Пока рано говорить об оппонентах, потому что я только подрался.

Гловер и моя команда вручили мне черный пояс по джиу-джитсу, я тренируюсь с ними каждый день. Они видят, что я готов», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе .

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