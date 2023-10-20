Чарльз Оливейра: «Есть лишь один бой, ради которого я готов отказаться от титульника. Это бой с Конором»

Чарльз Оливейра рассказал о желании подраться с Конором Макгрегором.

«Я сотрудник . С кем мне скажут драться, с тем я и подерусь. При этом я нахожусь на первом месте в рейтинге легковесов – я побил всех, кто находится ниже меня. Есть лишь один бой, ради которого я готов отказаться от титульника. Это бой с .

Я давно хочу подраться с ним. Оливейра против Макгрегора – это прибыльный бой. Он принесет нам очень много денег. Фанаты хотят увидеть это, но я не уверен, что Конору это интересно», – сказал экс-чемпион UFC в легком весе .

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