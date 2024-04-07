Оливейра предпочтет бой с Макгрегором, а не Махачевым: «Я бы точно выбрал Конора из-за денег. Но он никогда не пойдет на это»

Оливейра признался, что предпочитает подраться с Макгрегором, а не Махачевым.

«Я уверен, что выиграю у Армана Царукяна, а потом стану главным претендентом на пояс.

Бой с Макгрегором или Исламом Махачевым? Я бы точно выбрал Конора из-за денег. Нужно все обговорить. Когда ты сидишь за столом и видишь контракт, то можешь сказать: «Хорошо, класс, я хочу эту победу».

Вы зарабатываете много денег на банковский счет, чтобы жить хорошей жизнью, а затем боретесь за титул. Это не имеет никакого значения.

Иногда Конор публикует что-то обо мне, а затем удаляет. Так что искра есть. Но он не дурак. Он никогда не согласится на этот бой. Я не думаю, что он пойдет на это. Он слишком много думает и имеет хорошую стратегию. Конор идет только туда, где уверен, что победит», – заявил экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

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