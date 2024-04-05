Тренер Оливейры: «Макгрегор просил нас подождать и не драться с Махачевым»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Конор Макргегор пытался сорвать бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.

«Макгрегор связался с Чарльзом перед поединком с Махачевым. Он написал сообщение, в котором просил подождать и не драться с Исламом. Они обменялись личными сообщениями – Конор даже прислал видео своих тренировок.

Он показал, как бегает по пляжу. Если бы мы согласились, как долго нам бы пришлось его ждать? Мы бы пропустили три года», – сказал тренер Диего Лима.

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1 комментарий
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Смотри,Чарли! Это я на пляже! Бегаю! Тут в зале,с пацанами,грушу били.
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