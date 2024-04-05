Тренер Оливейры: «Макгрегор просил нас подождать и не драться с Махачевым»

Конор Макргегор пытался сорвать бой Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.

«Макгрегор связался с перед поединком с Махачевым. Он написал сообщение, в котором просил подождать и не драться с . Они обменялись личными сообщениями – даже прислал видео своих тренировок.

Он показал, как бегает по пляжу. Если бы мы согласились, как долго нам бы пришлось его ждать? Мы бы пропустили три года», – сказал тренер Диего Лима.

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