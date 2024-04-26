Биспинг – о высказываниях Чендлера перед боем с Конором: «Нельзя упиваться собственным эго»

Биспинг призвал Чендлера не упиваться собственным эго перед боем с Конором.

«Он только что сказал: «Мне не нужно вступать в бой с парнем, у которого ружье больше, чем у меня», а затем заявил: «Думаю, я бью сильнее». Нельзя упиваться собственным эго. – артист, будь то на ринге, в интервью после боев, в самих поединках. Он прирожденный артист.

Этот человек должен быть в WWE, UFC, в любом промоушене, который выберет. Этот человек взрывоопасен каждый раз, когда дерется. Он феноменален. Гейджи или Порье – два лучших боя, которые когда-либо проводил UFC.

Так что я не могу дождаться этого боя, но Чендлер должен уважать то, что собирается сделать Макгрегор, и ту угрозу, которая от него исходит», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

Бой между и Майклом Чендлером в полусреднем весе пройдет 30 июня на UFC 303.

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