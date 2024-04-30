Оливейра допустил переход в полусредний вес: «Почему бы не большой бой?»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Чарльз Оливейра Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра заявил, что может перейти в полусредний вес.

«Почему бы не перейти в полусредний вес? Почему бы не принять бой, который добавит мне денег, истории и наследия?

Нужно подумать об этом и поговорить с организацией. Почему бы не подняться в весе ради большого боя? Если речь о бое, который имеет смысл и будет денежным, то почему нет?» − сказал легковес UFC Чарльз Оливейра, который на UFC 300 проиграл Арману Царукяну раздельным решением судей.

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2 комментария
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Разве что с кем то бабла по быстрому срубить, Оливе в легком то с физически крепкими бойцами тяжело, в полусреднем тем более ловить нечего
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