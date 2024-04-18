Чарльз Оливейра: «Бой с Холлоуэем был бы замечательным»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра хочет провести бой с Максом Холлоуэем.

«Не нужно отчаиваться. Я хочу вернуться к тренировкам как можно скорее. Конечно, бой с Максом Холлоуэем был бы замечательным, но он определенно вернется в свою весовую и подерется за титул. Джастин Гейджи повредил нос, так что нужно подумать, что делать дальше», – сказал боец UFC Чарльз Оливейра.

На UFC 300 Оливейра раздельным решением судей проиграл Арману Царукяну.

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2 комментария
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Был бы замечательным если пройдёт в стойке. Навряд ли Оливейра будет с ним рубиться
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жалко Оливейру, но это спорт.
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