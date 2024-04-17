Оливейра – об удушающем в концовке боя с Царукяном: «Был уверен, что Арман отключился»

Чарльз Оливейра рассказал о концовке поединка с Арманом Царукяном.

«Оставалось 30 секунд, захват был плотным. Д’Арсе – мой любимый удушающий прием. Был уверен, что Царукян отключился. Я даже показал язык – начал шутить, понимаете? Но это часть игры.

Видимо, некоторым вещам не суждено сбыться. Я не потерял позицию, когда отпустил гильотину. Просто Арман очень жесткий боец. Я попадал по нему – были и хорошие моменты, и плохие.

Три раунда, три удушающих приема, а потом время закончилось. Значит, это был не мой день», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе .

Поединок между Оливейрой и Царукяном состоялся в главном карде UFC 300. Царукян победил раздельным решением судей.

Царукян − о победе над Оливейрой: «Раздельное решение? Это дерьмо собачье. За что ему дали два раунда?»

Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего