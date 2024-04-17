Оливейра – об удушающем в концовке боя с Царукяном: «Был уверен, что Арман отключился»

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Арман Царукян Оливейра - Царукян Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра рассказал о концовке поединка с Арманом Царукяном.

«Оставалось 30 секунд, захват был плотным. Д’Арсе – мой любимый удушающий прием. Был уверен, что Царукян отключился. Я даже показал язык – начал шутить, понимаете? Но это часть игры.

Видимо, некоторым вещам не суждено сбыться. Я не потерял позицию, когда отпустил гильотину. Просто Арман очень жесткий боец. Я попадал по нему – были и хорошие моменты, и плохие.

Три раунда, три удушающих приема, а потом время закончилось. Значит, это был не мой день», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Поединок между Оливейрой и Царукяном состоялся в главном карде UFC 300. Царукян победил раздельным решением судей.

Царукян − о победе над Оливейрой: «Раздельное решение? Это дерьмо собачье. За что ему дали два раунда?»

Царукян нервно победил Оливейру и получит титульник – хотя чуть не сдался от удушающего

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не знаю , Оливейра человек заслуженный и странно сомневаться в его словах , но мне с дивана было видно , что хоть и дарс есть , но нет контроля корпуса . Арман растянулся , и в таком положении не знаю какой силой нужно обладать чтобы задушить без рычага.
Вот гильотина была плотной , как и все , что делает Чарльз .
+28
0
+28
Если уметь правильно работать корпусом , руками , то из многих болевых можно выйти . Чендлер тоже пол раунда лежал под Оливейрой но выбрался . А Порье и Гейджи вынуждены были стучать через 15-20 секунд .
Арман молодец . В такой ситуации выкрутился .
+15
0
+15
Арман конечно крепкий боец. Во время гильотины особенно это было заметно
+12
0
+12
Я конечно удивился когда арман просто не дал себя задушить опсному оливье. Я был шоке, красава царукян уважение
+2
0
+2
В концовке думаю сил не хватило уже просто. Без контроля корпуса это надо на свежачка жать. А вот гильотина была плотная прям, я думал все уже.
+1
0
+1
Вот в концовке так и не понял, насколько там всё было плотно, не видно же ничего.
0
0
0
На этом турнире уже отключались от удушки, хоть бой и продолжился.
0
0
0
Ответ Born is the King
Арман конечно крепкий боец. Во время гильотины особенно это было заметно
Просто свежий был.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий