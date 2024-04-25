Де Ла Хойя – Хейни: «Реванша с Гарсией не будет»

Теги Оскар Де Ла Хойя бокс Эдди Хирн Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

Оскар Де Ла Хойя заявил, что реванш между Гарсией и Хейни не состоится.

«Реванша не будет. Удачи в твоей карьере. Удачи с Эдди [Хирном] – европейским промоутером, пытающимся добиться успеха в США», – написал в социальных сетях промоутер Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, что Райан Гарсия победил Дэвина Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Поединок состоялся в ночь на 21 апреля.

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