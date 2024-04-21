Хейни – о поражении от Гарсии: «Аллах – лучший планировщик. Он никогда не ошибается»

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни высказался о поражении от Райана Гарсии.

Поединок состоялся в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке. Хейни уступил решением большинства судей.

«Аллах – лучший планировщик. Он никогда не ошибается. Я сражался как настоящий чемпион. Поднялся с настила и продолжил драться. Я на 100% в порядке.

Хотел бы сделать это снова – и чтобы мы оба были в весе», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу по версии WBC Дэвин Хейни.

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Дэвин Хейни: «Хочу реванш. Гарсия не сделал вес, так что я все еще чемпион»

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12 комментариев
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Не имею ничего против религии, но зачем ему приплетать здесь Аллаха ? Сам ведь неважно вышел и по делу проиграл
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Ответ Чигорин
Аллах ? А кто это ?
известен также под именами Христос, Саваоф, Яхве, Элохим и т.д.
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Ответ Firuz Ismatuloev
Ты путаешь. Христос это человек. Аллах - он Бог Единный.
нет, это ты путаешь)) Христос это Бог (Бог-Сын, предвечно рожденный Богом-Отцом, равновеликий и триединый с ним и Святым Духом, на 33 года явившийся людям человеком). Ну и дальше есть расхождения между католической и православной церквями по вопросу исхождения Святого Духа (Фелиокве), но это не отменяет божественной сущности Христа. Словом, первоисточники наше всё, учи матчасть))
+7
-3
+4
Чем меньше чемпионов без порожении,тем лучше. Хейни мог драться с Шакуром или дать реванш Ломаченко . Но решил пойти другим путем и получил то что заслужил .
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Судья спас тебя от глухого нокаута)
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Ответ Ват-сон
известен также под именами Христос, Саваоф, Яхве, Элохим и т.д.
Ты путаешь. Христос это человек. Аллах - он Бог Единный.
+7
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+1
Ответ Ват-сон
нет, это ты путаешь)) Христос это Бог (Бог-Сын, предвечно рожденный Богом-Отцом, равновеликий и триединый с ним и Святым Духом, на 33 года явившийся людям человеком). Ну и дальше есть расхождения между католической и православной церквями по вопросу исхождения Святого Духа (Фелиокве), но это не отменяет божественной сущности Христа. Словом, первоисточники наше всё, учи матчасть))
Всетаки это не точно, Иисус в исламе представлен как Иса, но там он только пророк, а не сын божий, и конечно никакой троицы ислам не принимает там бог един.
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Ответ SEVEN_
Всетаки это не точно, Иисус в исламе представлен как Иса, но там он только пророк, а не сын божий, и конечно никакой троицы ислам не принимает там бог един.
в данном случае я говорил не об Исламе и не о Христианстве, а о сущности Бога, как Творца - см. самое начало дискуссии - кто такой Аллах? - известен ТАКЖЕ под именами Христос, Саваоф, Яхве, Элохим и т.д. Другими словами, несмотря на то, что в Исламе Иисус это Пророк Иса (последний великий Пророк перед Мохаммедом, да благословит его Аллах и привестствует), Коран не отрицает Бога, но в Исламе это Аллах, а в иудаизме Яхве, Саваоф и т. д., Христианство же добавило же к сущности единого Бога еще две сущности, но объявило всё это одним триЕдиным неделимым Богом... который в Исламе Аллах, а в Иудаизме Яхве, Адонай и др. фу... устал)))
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По воле Аллаха все, ага. Ты проиграл, потому что никчёмный, а не по божьему плану.
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Ответ Ват-сон
в данном случае я говорил не об Исламе и не о Христианстве, а о сущности Бога, как Творца - см. самое начало дискуссии - кто такой Аллах? - известен ТАКЖЕ под именами Христос, Саваоф, Яхве, Элохим и т.д. Другими словами, несмотря на то, что в Исламе Иисус это Пророк Иса (последний великий Пророк перед Мохаммедом, да благословит его Аллах и привестствует), Коран не отрицает Бога, но в Исламе это Аллах, а в иудаизме Яхве, Саваоф и т. д., Христианство же добавило же к сущности единого Бога еще две сущности, но объявило всё это одним триЕдиным неделимым Богом... который в Исламе Аллах, а в Иудаизме Яхве, Адонай и др. фу... устал)))
Я твою логику понял, типо можно было написать известен как святой дух и это небыло бы ошибкой, ну по сути если провести параллели то не в точку это.
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Чем меньше чемпионов без порожении,тем лучше. Хейни мог драться с Шакуром или дать реванш Ломаченко . Но решил пойти другим путем и получил то что заслужил .
С Шакуром и даже престарелым Васей была угроза нолик потерять, вот и не выскочил, а тут думал, что дело в шляпе на фоне поведения Райана, но Гарсия с потёкшей флягой его и наказал за малодушие.
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