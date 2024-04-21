Хейни – о поражении от Гарсии: «Аллах – лучший планировщик. Он никогда не ошибается»

Дэвин Хейни высказался о поражении от Райана Гарсии.

Поединок состоялся в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке. Хейни уступил решением большинства судей.

«Аллах – лучший планировщик. Он никогда не ошибается. Я сражался как настоящий чемпион. Поднялся с настила и продолжил драться. Я на 100% в порядке.

Хотел бы сделать это снова – и чтобы мы оба были в весе», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу по версии WBC Дэвин Хейни.

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Дэвин Хейни: «Хочу реванш. Гарсия не сделал вес, так что я все еще чемпион»