Гарсия поставил $2 млн на себя в поединке с Хейни. Его выигрыш составил $12 млн (Boxing Kingdom)

Райан Гарсия сделал крупную ставку на свою победу в бою с Дэвином Хейни.

Boxing Kingdom утверждает, что накануне Райан Гарсия обналичил выигрыш, который составил 12 миллионов долларов.

Название букмекерской конторы не уточняется, но известно, что ставка составила 2 миллиона долларов.

Напомним, Гарсия победил решением большинства судей Дэвина Хейни (112-112, 114-110, 115-109).



Безумная жизнь Райана Гарсии: выпил пива, победил и покурил после

Провал Хейни и победа Гарсии – как это вообще понимать?