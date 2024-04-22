Гарсия поставил $2 млн на себя в поединке с Хейни. Его выигрыш составил $12 млн (Boxing Kingdom)

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия сделал крупную ставку на свою победу в бою с Дэвином Хейни.

Boxing Kingdom утверждает, что накануне Райан Гарсия обналичил выигрыш, который составил 12 миллионов долларов.

Название букмекерской конторы не уточняется, но известно, что ставка составила 2 миллиона долларов.

Напомним, Гарсия победил решением большинства судей Дэвина Хейни (112-112, 114-110, 115-109).
 
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2 комментария
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В футболе за ставки отстраняют от игры. А этим можно даже на свои бои ставить... Теперь понятно почему в боксе столько апсетов
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