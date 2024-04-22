Гарсия поставил $2 млн на себя в поединке с Хейни. Его выигрыш составил $12 млн (Boxing Kingdom)
Райан Гарсия сделал крупную ставку на свою победу в бою с Дэвином Хейни.
Boxing Kingdom утверждает, что накануне Райан Гарсия обналичил выигрыш, который составил 12 миллионов долларов.
Название букмекерской конторы не уточняется, но известно, что ставка составила 2 миллиона долларов.
Напомним, Гарсия победил решением большинства судей Дэвина Хейни (112-112, 114-110, 115-109).
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