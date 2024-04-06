Холлоуэй хочет драться с Топурией: «С радостью вернусь в полулегкий вес, чтобы вернуть титул»

Теги полулегкий вес UFC MMA Макс Холлоуэй Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй хочет подраться за титул UFC против Илии Топурии.

«Многие сейчас говорят об Илии Топурии. Я бы с радостью вернулся в полулегкий вес, чтобы вернуть титул», − сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй, который в ночь на 14 апреля проведет бой в легком весе за титул BMF против Джастина Гейджи. С 2017 по 2019 год Холлоуэй был чемпионом в полулегком весе, но упустил титул в бою с Алексом Волкановски.

Топурия стал чемпионом в феврале-2024, когда нокаутировал Волкановски на турнире UFC 298.

Холлоуэй объяснил, почему не стал ждать бой с Топурией: «Никому ничего не обещали. В этом спорте нельзя ждать»

Илия Топурия: «Мой план − еще один бой в полулегком весе, а затем поединок с Махачевым за звание лучшего в UFC»

Опрос

Какой бой на UFC 300 интригует вас больше всего?
241 голос
Перейра – Хилл
12%
Алекс Перейра
Чжан – Сяонань
1%
Вэйли Чжан
Гейджи – Холлоуэй
30%
Джастин Гейджи
Оливейра – Царукян
48%
Арман Царукян
Прохазка – Ракич
3%
Иржи Прохазка
Каттар – Стерлинг
1%
Алджамейн Стерлинг
Другой
5%
Дейвисон Фигейредо

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бой с Топурией, надеюсь, увидим. В полулегком весе Холлоуэй уступал только Волку
+1
0
+1
Ответ Бардо
Бой с Топурией, надеюсь, увидим. В полулегком весе Холлоуэй уступал только Волку
порье и чикену уступал, на заре карьеры. и ещё какому-то мешку вроде
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий