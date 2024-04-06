Холлоуэй хочет драться с Топурией: «С радостью вернусь в полулегкий вес, чтобы вернуть титул»

Макс Холлоуэй хочет подраться за титул UFC против Илии Топурии.

«Многие сейчас говорят об . Я бы с радостью вернулся в полулегкий вес, чтобы вернуть титул», − сказал полулегковес UFC Макс Холлоуэй, который в ночь на 14 апреля проведет бой в легком весе за титул BMF против Джастина Гейджи. С 2017 по 2019 год Холлоуэй был чемпионом в полулегком весе, но упустил титул в бою с Алексом Волкановски.

Топурия стал чемпионом в феврале-2024, когда нокаутировал Волкановски на турнире UFC 298.

Холлоуэй объяснил, почему не стал ждать бой с Топурией: «Никому ничего не обещали. В этом спорте нельзя ждать»

Илия Топурия: «Мой план − еще один бой в полулегком весе, а затем поединок с Махачевым за звание лучшего в UFC»