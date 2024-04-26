Вера – о Яне: «Хочу подраться с ним в ноябре, но он уже дважды отказывался от боя со мной»

Теги UFC MMA Петр Ян Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Марлон Вера хочет провести бой против Петра Яна в ноябре.

«В идеальном мире я хочу драться в ноябре на Madison Square Garden против Петра Яна. Думаю, от этого не надо отказываться, потому что это бой бывшего чемпиона против претендента на титул. Победитель может ждать титульного шанса.

Ян и раньше отказывался [от боя со мной]. Мы увиделись на моем последнем поединке, потому что он тоже дрался, и Ян сказал: «Эй, я хочу, чтобы ты был следующим». Я ответил: «О чем ты говоришь, если уже дважды отказывался? Не надо сейчас строить из себя крутого». А он: «Нет, я не смог», – сказал боец UFC Марлон Вера.

Последний бой Петр Ян провел в марте, когда единогласным решением судей победил Суна Ядуна на UFC 299.

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1 комментарий
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Увидел заголовок и думаю. Какая Вера, с какой Яной подраться хочет)
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