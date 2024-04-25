Ян – Вере: «Ты бы никогда не добрался до титульника, если бы мы подрались раньше»

Петр Ян обратился к Марлону Вере.

«Будем честны. Если бы мы подрались раньше, ты бы никогда не добрался до титульного поединка. Всему свое время, и скоро придет время надрать твой зад», – написал в социальных сетях экс-чемпион UFC Петр Ян.

Ян (17-5) в последний раз дрался в марте, когда выиграл у Суна Ядуна.

Вера (23-9-1) в марте проиграл Шону О’Мэлли в поединке за пояс чемпиона в легчайшем весе.

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