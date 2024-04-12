Томми Фьюри – о бое Пола и Тайсона: «Ужасно. Джейк не смог побить меня, поэтому теперь дерется с дедушками»

Теги Майк Тайсон бокс Томми Фьюри Джейк Пол Тайсон - Пол Бокс/MMA/UFC

Томми Фьюри раскритиковал бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном.

Поединок состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

«Джейк не смог побить меня, поэтому теперь дерется с дедушками. Это ужасно. Если Майк не нокаутирует его, это сделаю я», – сказал боксер Томми Фьюри.

Майк Тайсон подерется с Джейком Полом в 58 лет – это безумие. У него вообще есть шансы?

«Кто еще может собрать 80-тысячную арену в 58 лет?» Тайсон ответил на критику боя с Полом

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