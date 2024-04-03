«Кто еще может собрать 80-тысячную арену в 58 лет?» Тайсон ответил на критику боя с Полом

Теги Майк Тайсон бокс Джейк Пол Тайсон - Пол Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон ответил критикам поединка с Джейком Полом.

«Да, мне 58 лет. И что? Я собираю миллиарды просмотров, просто разговаривая о боях. Мне все завидуют – даже спортсмены. Кто еще может собрать 80-тысячную арену в 58 лет?» – сказал экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Бой между Тайсоном и Полом состоится 21 июля на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола – это вообще нормально? И почему стало возможным

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