Альдо надеется выступить на одном турнире с Тайсоном и Полом: «Хочу провести большой боксерский поединок»

Теги Майк Тайсон MMA Жозе Альдо бокс Джейк Пол Тайсон - Пол Бокс/MMA/UFC

Жозе Альдо надеется выступить на одном турнире с Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«В этом году хочу провести большой боксерский поединок. Мы вернемся к этому вопросу после того, как я подерусь с Джонатаном Мартинесом.

Я должен был встретиться с Флойдом Мейвезером – для проведения этого боя все было готово. Не знаю, что именно произошло, но мы так и не смогли подраться в Саудовской Аравии.

Но скоро состоится большой турнир от Netflix – Майк Тайсон против Джейка Пола. Надеюсь, я смогу принять в нем участие. Посмотрим. У меня есть много вариантов», – сказал экс-чемпион UFC Жозе Альдо.

Поединок между Тайсоном и Полом состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

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2 комментария
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Как маленький боец, никогда не бывший боксером ,может провести большой боксерский поединок..Какой Мейвезер...Как этот бред уже.......
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Ответ Demon69
Как маленький боец, никогда не бывший боксером ,может провести большой боксерский поединок..Какой Мейвезер...Как этот бред уже.......
Да ему главное бабки срубить, а Мейвезеру все равно с кем выставочный бой проводить, с Конором, японским кикбоксером, с Логаном, лишь бы заплатили
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