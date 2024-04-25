Альдо надеется выступить на одном турнире с Тайсоном и Полом: «Хочу провести большой боксерский поединок»

Жозе Альдо надеется выступить на одном турнире с Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«В этом году хочу провести большой боксерский поединок. Мы вернемся к этому вопросу после того, как я подерусь с Джонатаном Мартинесом.

Я должен был встретиться с – для проведения этого боя все было готово. Не знаю, что именно произошло, но мы так и не смогли подраться в Саудовской Аравии.

Но скоро состоится большой турнир от Netflix – против . Надеюсь, я смогу принять в нем участие. Посмотрим. У меня есть много вариантов», – сказал экс-чемпион UFC Жозе Альдо.

Поединок между Тайсоном и Полом состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

Легенда UFC прятал у себя экс-президента Бразилии и стал боксером, а теперь возвращается в клетку

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола – это вообще нормально? И почему стало возможным