Рой Джонс: «Фундора – высокий и очень сложный соперник. Не удивлен результатом, но верю, что Цзю снова станет чемпионом»

Рой Джонс-младший признался, что его не удивило поражение Тимофея Цзю.

«Я не удивлен результатом. Фундора – высокий и очень сложный соперник. Люди недооценивают его из‑за роста, но он представляет собой очень сложную задачу.

Верю, что Цзю снова станет чемпионом. Только против подходящего соперника. Нельзя позволять левше прикрывать тебя. У Фундоры слишком длинные руки», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Напомним, Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

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