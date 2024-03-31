Костя Цзю – о поражении сына: «Он не проиграл бой, но и не выиграл. Проделано недостаточно работы, чтобы не было сомнений»

Костя Цзю не считает, что Тим проиграл в поединке с Фундорой.

«Он не проиграл бой, но и не выиграл. Недостаточно работы было сделано, чтобы никто не сомневался. Выигрывать на чужой территории нужно более убедительно. Очень надеюсь, что будет проведена большая работа, чтобы понять, почему так произошло. Нужно найти причину.

Рассечение очень сильно повлияло. Кровь полностью закрыла глаза, он ничего не видел, а это очень сложно. У меня пару раз было такое – ты просто ничего не видишь. Маленькая капелька крови затмевает глаза полностью. Сопернику нужно отдать должное, он грамотно отработал в этот момент.

Вернемся сильнее!» – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, Тимофей Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

О чем говорит первое поражение Тима Цзю?

Кровь, нулевая видимость и боль – первое поражение Тима Цзю в карьере