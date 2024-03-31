Костя Цзю – о поражении сына: «Он не проиграл бой, но и не выиграл. Проделано недостаточно работы, чтобы не было сомнений»

Теги Константин Цзю Тимофей Цзю бокс Себастьян Фундора Цзю - Фундора Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю не считает, что Тим проиграл в поединке с Фундорой.

«Он не проиграл бой, но и не выиграл. Недостаточно работы было сделано, чтобы никто не сомневался. Выигрывать на чужой территории нужно более убедительно. Очень надеюсь, что будет проведена большая работа, чтобы понять, почему так произошло. Нужно найти причину.

Рассечение очень сильно повлияло. Кровь полностью закрыла глаза, он ничего не видел, а это очень сложно. У меня пару раз было такое – ты просто ничего не видишь. Маленькая капелька крови затмевает глаза полностью. Сопернику нужно отдать должное, он грамотно отработал в этот момент.

Вернемся сильнее!» – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Напомним, Тимофей Цзю проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре: 112-116, 116-112, 115-113.

О чем говорит первое поражение Тима Цзю?

Кровь, нулевая видимость и боль – первое поражение Тима Цзю в карьере

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1 комментарий
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Как то у Кости Цзю спросили, почему он, как тренер, не остановил бой Лебедева с Гильермо Джонсом. На что Костя ответил, "Это был "скретч" - маленькая царапка. Она не влияла на бой...". Прошло чуть больше 10 лет и отношение к рассечениям поменялось. Тимофею здоровья крепкого и скорейшего возвращения!
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