Дарья Железнякова: «Могу представить себя в поединке за пояс UFC. В борьбе Харрисон намного сильнее меня, но у нас бои без правил»

Теги UFC MMA Кайла Харрисон Дарья Железнякова Бокс/MMA/UFC

Дарья Железнякова оценила шансы на победу в бою с Кайлой Харрисон.

«Могу представить себя в титульном поединке, но нужно расти от боя к бою.

Считаю ли, что Кайла Харрисон выше моего уровня? Очень сложный вопрос. Я бы в этом плане часть ответственности переложила на тренера и послушала бы его. Понятно, что в борьбе она намного сильнее, но опять же – мы занимаемся не борьбой, а боями без правил. Здесь множество аспектов, есть ударная техника, грэпплинг, свой тайминг.

Я считаю, что в бою с сильными соперниками очень важен план, бойцовский интеллект и то, как ты умеешь перестраиваться. Как бы банально это ни звучало. Понятно, что когда‑то будут сильные соперники, и ты будешь идти кость в кость, где какие‑то из этих качеств тебя вытащат», – заявила боец UFC Дарья Железнякова.

Напомним, Железнякова дебютировала в UFC в марте, победив единогласным решением судей Монсеррат Рендон.

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