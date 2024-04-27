Суарес надеется подраться с Чжан на UFC 306: «Выступить на «Сфере» было бы великолепно»

Татьяна Суарес надеется подраться с Вэйли Чжан на UFC 306.

Турнир состоится 16 сентября на арене «Сфера» в Лас-Вегасе, штат Невада. Ивент будет приурочен ко дню независимости Мексики.

«Думаю, что смогу победить сабмишеном. 100%. Сабмишен или технический нокаут – уверена, что именно так закончится наш бой. Я слышала, что в августе UFC планирует провести турнир в Китае. Но он не будет номерным.

Подраться в сентябре на «Сфере» было бы великолепно. Я ведь из Мексики, это будет хорошее дополнение к карду», – сказала боец женского минимального веса UFC Татьяна Суарес.

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