Махачев готов драться с Холлоуэем через два боя: «Не хочу давать ему шанс прямо сейчас, потому что есть несколько других претендентов»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев оценил вероятность боя с Максом Холлоуэем.

«Если он победит еще пару ребят в моем дивизионе, то мы сможем подраться. Я не хочу давать ему шанс прямо сейчас, потому что есть несколько претендентов, которых я должен победить. Сейчас у меня есть Дастин [Порье], после этого будет Арман [Царукян]. У меня есть дела в легком дивизионе, а Максу есть, чем заняться в своем.

Все возможно, если он выиграет следующий бой. Может быть, если победит Илию Топурию, а я закончу оба своих поединка», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

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