Шара Буллет: «Чуть не ушел из спорта из-за травмы глаза. Было тяжело психологически, сильно похудел, тяжести не мог поднимать»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет признался, что был близок к завершению карьеры из-за травмы глаза.

«Был близок к уходу из спорта из-за травмы глаза. Как еще по-другому, если я даже тяжести не мог поднимать. Сильно похудел в то время, стал весить 76 кг, хотя раньше не мог согнать до 75. Тяжело было. Сильно исхудал, психологически было сложно. По больницам много ездил. Там жил по месяцу среди стариков, по их режиму, по питанию. Рацион такой... мне не хватало.

Себя загнал в тяжелую ситуацию, родителей. Думал, что все – так мне спорт отплатил. Но Всевышний меня не оставил. Я вернулся, начал с самого начала, все подряд выигрывал», – заявил боец UFC Шара Буллет.

Шара Буллет: «До UFC я тренировался себе в минус. Вложился не туда, деньги закончились. Был долг около миллиона»

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