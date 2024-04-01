Шара Буллет: «До UFC я тренировался себе в минус. Вложился не туда, деньги закончились. Был долг около миллиона»

Шара Буллет признался, что испытывал проблемы с деньгами до перехода в UFC.

«Я говорил до подписания в UFC, что позади меня большая яма. Все это время я тренировался себе в минус. Калечил себя, здоровье, тратил время на тренировки. По сути, это ничего не давало, кроме этой ямы сзади.

Яму нужно было залатать, а для этого нужны средства. Придя в UFC, я получил эти деньги. Первое, что сделал – залатал эту яму. Можно получить травму и все – ты никому не нужен. Ни кола, ни двора.

Был долг около миллиона. Пришлось напрячься во время подготовки, тратил деньги. И я вложился не туда, средства закончились. Хотел соки продавать, а уже сентябрь – сезон кончился», — заявил боец UFC Шара Буллет.

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