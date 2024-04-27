Адесанья – о Перейре: «Он особенный человек. Всегда буду уважать его»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья рассказал о своем отношении к Алексу Перейре.

«Он особенный боец, особенный человек. Я всегда буду уважать его за то, чего он добился не только в смешанных единоборствах, но и в жизни. Благодарен ему за наше противостояние, потому что оно позволило мне узнать многое о себе, о своих возможностях», – сказал экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Адесанья и Перейра за карьеру провели четыре совместных поединка. Последний состоялся в апреле-2023 – тогда Исраэль победил нокаутом во втором раунде.

Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс. Первая победа в личном противостоянии за четыре боя!

Перейра больше не заинтересован в трилогии с Адесаньей: «Я дал ему шанс, но он просто посмеялся над предложением»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Поатан конечно культовый боец
+1
0
+1
уважительно предрёк ему жизнь никчёмного алкаша
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий