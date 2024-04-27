Адесанья – о Перейре: «Он особенный человек. Всегда буду уважать его»

Исраэль Адесанья рассказал о своем отношении к Алексу Перейре.

«Он особенный боец, особенный человек. Я всегда буду уважать его за то, чего он добился не только в смешанных единоборствах, но и в жизни. Благодарен ему за наше противостояние, потому что оно позволило мне узнать многое о себе, о своих возможностях», – сказал экс-чемпион в среднем весе .

Адесанья и за карьеру провели четыре совместных поединка. Последний состоялся в апреле-2023 – тогда Исраэль победил нокаутом во втором раунде.

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