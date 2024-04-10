Адесанья – о бое Перейры и Хилла: «Джамал победит нокаутом. Это произойдет в первых двух раундах»
Исраэль Адесанья дал прогноз на бой между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.
«Бой запланирован на пять раундов, начало будет медленным. Джамал попытается ударить Алекса кулаком по голове – повторит то, что сделал в поединке с Джонни Уокером.
Думаю, что Джамал победит нокаутом. Это произойдет в первых двух раундах», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.
Титульный поединок в полутяжелом весе между Перейрой и Хиллом пройдет в ночь на 14 апреля и возглавит UFC 300.
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