Адесанья – о бое Перейры и Хилла: «Джамал победит нокаутом. Это произойдет в первых двух раундах»

Исраэль Адесанья дал прогноз на бой между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

«Бой запланирован на пять раундов, начало будет медленным. Джамал попытается ударить Алекса кулаком по голове – повторит то, что сделал в поединке с .

Думаю, что победит нокаутом. Это произойдет в первых двух раундах», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе .

Титульный поединок в полутяжелом весе между и Хиллом пройдет в ночь на 14 апреля и возглавит UFC 300.

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