Адесанья – о бое Перейры и Хилла: «Джамал победит нокаутом. Это произойдет в первых двух раундах»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 300 Джамал Хилл Перейра - Хилл Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья дал прогноз на бой между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

«Бой запланирован на пять раундов, начало будет медленным. Джамал попытается ударить Алекса кулаком по голове – повторит то, что сделал в поединке с Джонни Уокером.

Думаю, что Джамал победит нокаутом. Это произойдет в первых двух раундах», – сказал бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Титульный поединок в полутяжелом весе между Перейрой и Хиллом пройдет в ночь на 14 апреля и возглавит UFC 300.

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