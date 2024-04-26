Шаблий – об Усмане Нурмагомедове: «Мендес говорил, что он улучшенная версия Хабиба. Но у Хабиба не было таких ЧП»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий не считает Усмана Нурмагомедова улучшенной версией Хабиба.

«Конечно, с Исламом Махачевым они бойцы разных уровней. Ислам на данный момент – P4P. Хавьер Мендес [тренер] говорил, что Усман – лучшая версия Хабиба.

Но у Хабиба не было таких ЧП: не было проваленных допинг-тестов, не было сразу же переносов боя, была лучше оппозиция. Я считаю, что нельзя говорить, что он улучшенная версия Хабиба», – сказал боец Bellator Александр Шаблий.

После победы над Брентом Примусом в титульном поединке Bellator Усман сдал положительный допинг-тест, но сохранил пояс.

Усман Нурмагомедов − о бое с Шаблием: «Закройте клетку – дальше я сам разберусь»

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3 комментария
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Их всех объединяет одно- У них у всех присутствует ген осторожности
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Кстати, а кто может объяснить почему допинг провалил без последствий?
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Ответ Раз-два
Кстати, а кто может объяснить почему допинг провалил без последствий?
И пояс сохранил. То же хотел вопрос задать.
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