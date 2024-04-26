Шаблий – об Усмане Нурмагомедове: «Мендес говорил, что он улучшенная версия Хабиба. Но у Хабиба не было таких ЧП»

Александр Шаблий не считает Усмана Нурмагомедова улучшенной версией Хабиба.

«Конечно, с Исламом Махачевым они бойцы разных уровней. Ислам на данный момент – P4P. Хавьер Мендес [тренер] говорил, что Усман – лучшая версия .

Но у Хабиба не было таких ЧП: не было проваленных допинг-тестов, не было сразу же переносов боя, была лучше оппозиция. Я считаю, что нельзя говорить, что он улучшенная версия Хабиба», – сказал боец Bellator Александр Шаблий.

После победы над Брентом Примусом в титульном поединке Bellator Усман сдал положительный допинг-тест, но сохранил пояс.

Усман Нурмагомедов − о бое с Шаблием: «Закройте клетку – дальше я сам разберусь»