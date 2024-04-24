Царукян – Чендлеру: «Мы с тобой не на одном уровне. Я хочу быть чемпионом, а ты просто ждешь гонорар»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Царукян ответил на критику Чендлера за отказ от поединка с Исламом Махачевым.

«Я не думаю, что вы понимаете реальные возможности Майкла Чендлера. Мы не на одном уровне. Я здесь, чтобы стать чемпионом. Он просто ждет гонорар.

Я тоже не понимаю, почему он ждал два года боя с Конором Макгрегором, ведь за это время можно было проиграть четыре поединка», – написал в соцсетях боец UFC Арман Царукян.

Чендлер раскритиковал Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне: «Такие возможности упускать нельзя»

Майкл Чендлер: «Думаю, что простой повлиял на рефлексы Конора. Деклассирую его»

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