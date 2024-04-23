Майкл Чендлер: «Думаю, что простой повлиял на рефлексы Конора. Деклассирую его»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер высказался о поединке с Конором Макгрегором.

«Считаю, что бью сильнее, чем он. Думаю, что длительный простой повлиял на его тайминг, движения и рефлексы. С первых секунд боя буду наносить мощные удары, заставлю его сомневаться в себе.

Конечно, буду держать блок – все будет не так, как раньше. Если захочу, то переведу его на настил, проведу удушающим прием. Деклассирую его и оформлю досрочную победу, потому что я заслужил это», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

Поединок между Чендлером и Макгрегором состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

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1 комментарий
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Как показывает практика побеждает не тот кто бьёт сильнее, а тот кто точнее. Макгрегор точно не будет соревноваться в физической силе и навыках на земле, а своего "волшебного касания" способного отправить на пятую точку он вряд ли лишился.
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