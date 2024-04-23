Майкл Чендлер: «Думаю, что простой повлиял на рефлексы Конора. Деклассирую его»
Майкл Чендлер высказался о поединке с Конором Макгрегором.
«Считаю, что бью сильнее, чем он. Думаю, что длительный простой повлиял на его тайминг, движения и рефлексы. С первых секунд боя буду наносить мощные удары, заставлю его сомневаться в себе.
Конечно, буду держать блок – все будет не так, как раньше. Если захочу, то переведу его на настил, проведу удушающим прием. Деклассирую его и оформлю досрочную победу, потому что я заслужил это», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.
Поединок между Чендлером и Макгрегором состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.
Майкл Чендлер: «Размажу Конора так, что это будет последний раз, когда вы увидите его в октагоне»