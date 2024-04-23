Молдавский 13 июня проведет реванш с Васселлом

Теги MMA тяжелый вес (MMA) PFL Валентин Молдавский Бокс/MMA/UFC

Валентин Молдавский проведет реванш с Линтоном Васселлом.

Бой состоится 13 июня и возглавит турнир PFL 4, который пройдет в Анкасвилле, штат Коннектикут.

Молдавский (13-3) в последний раз дрался в апреле, когда нокаутировал Анте Делию в первом раунде.

Васселл (24-9) в апреле досрочно проиграл Денису Гольцову.

Бойцы уже встречались друг с другом. Первый поединок прошел в марте-2023, завершившись победой Васселла.

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