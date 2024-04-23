Молдавский 13 июня проведет реванш с Васселлом
Валентин Молдавский проведет реванш с Линтоном Васселлом.
Бой состоится 13 июня и возглавит турнир PFL 4, который пройдет в Анкасвилле, штат Коннектикут.
Молдавский (13-3) в последний раз дрался в апреле, когда нокаутировал Анте Делию в первом раунде.
Васселл (24-9) в апреле досрочно проиграл Денису Гольцову.
Бойцы уже встречались друг с другом. Первый поединок прошел в марте-2023, завершившись победой Васселла.
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