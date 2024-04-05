Молдавский – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Мне кажется, что будет не очень тяжело»

Валентин Молдавский высказался о возможном переходе в полутяжелый вес.

– Вы на взвешивании оказались самым легким тяжем из всех с весом 107 кг.

– Как обычно…

– Когда‑нибудь думали про категорию до 93 кг? Или вам будет очень сложно этот вес сделать?

– Думал. Мне кажется, что будет не очень тяжело. Но пока я в тяжелом весе. Дальше увидим.

– Есть же аппарат, который определяет, сколько в теле воды, сколько жира…

– Да, я делал такое исследование, причем в разные годы были разные показатели. Самые низкие были, когда я дрался еще в Rizin с Карлом Альбректссоном – 9% жира. Но я весил на тот момент 98 кг. Наверное, тяжелее всего я был в бою против Тимоти Джонсона, тогда до 112 кг вес доходил и было около 15–16% жира, – сказал тяжеловес PFL Валентин Молдавский.

В ночь на 5 апреля Молдавский победил Анте Делию техническим нокаутом в первом раунде. Бой возглавил турнир PFL 1 в Сан-Антонио, штат Техас.

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