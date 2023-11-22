Валентин Молдавский: «Готов зайти в сезон PFL и побороться за миллион»

Теги MMA PFL Валентин Молдавский Бокс/MMA/UFC

Валентин Молдавский прокомментировал слияние Bellator и PFL.

«Ничего нового релиз от Bellator и PFL мне не открыл. Мы ждали, что примерно так все и будет. У меня остается контракт, и я буду драться там так же, как и раньше. Где именно я буду драться?

Можно было бы попробовать и зайти в сезон PFL и побороться за миллион. Сейчас все устаканится и станет понятно, кого я пойду гасить. Раз PFL и Bellator сейчас одна организация, я готов драться и там, и там», – сказал тяжеловес Bellator Валентин Молдавский.

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1 комментарий

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as009595@icloud.com
Как это драться и там и там), если теперь bellator входит в pfl)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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