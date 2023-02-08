Валентин Молдавский: «Считаю Васселла самым опасным тяжеловесом в Bellator»

Тяжеловес Bellator Валентин Молдавский рассказал о подготовке к бою с Линтоном Васселлом.

«Готовиться буду как и до этого. Хотим позвать на сбор еще ребят, у кого получится приехать и поработать, чтобы подготовиться как следует. Также буду работать в Осколе. Уже поздно куда-то стартовать. На место боя планирую выехать как обычно дней за десять.

Я считаю, что Васселл больше, тяжелее Бейдера и уже полностью в тяжелом весе. Он сфокусировался на этой весовой категории, и я думаю, что в этом весе при том, что он не гоняет, имеет достаточно мощи. Поэтому я считаю его самым опасным тяжеловесом в Bellator», – сказал Молдавский.

Бой Молдавского и Васселла состоится 10 марта на Bellator 292 в Сан-Хосе.

Валентин Молдавский: «Считаю Вассела самым опасным тяжеловесом в Bellator»