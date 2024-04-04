Молдавский хочет драться с Нганну: «В будущем я бы хотел встретиться с Фрэнсисом»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) PFL Фрэнсис Нганну Валентин Молдавский Бокс/MMA/UFC

Валентин Молдавский нацелен на бой с Фрэнсисом Нганну.

«Конечно, очень хотелось бы подраться с Фрэнсисом Нганну в итоге, но сейчас я сосредоточен на бое с Анте Делией.

Строить планы, когда ты еще не победил в Гран-при, − глупо. Как говорится, не надо делить шкуру неубитого медведя», − сказал тяжеловес PFL Валентин Молдавский, который в ночь на 5 апреля подерется с Анте Делией.

Федор − о бое Молдавского и Делии: «Валентин много работал, чтобы закончить поединок досрочно»

PFL 1: сезон 2024: Молдавский − Делия, Гольцов − Васселл и другие бои

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