Перейра не против подраться с Аспиналлом: «Открыт к любому бою. Но решение принимаю не я – этим занимаются мои менеджеры»

Алекс Перейра не против подраться с Томом Аспиналлом в тяжелом весе.

«Я бойцовый петух. Бросьте меня в клетку с другим петухом, и мы подеремся. Понимаете, о чем я? Но мы должны понять, какой шаг будет наиболее подходящим для меня, моей карьеры, моей команды.

Открыт к поединку с любым соперником, но принимаю решение не я – этим занимаются мои менеджеры», – сказал чемпион в полутяжелом весе .

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