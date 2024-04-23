Перейра не против подраться с Аспиналлом: «Открыт к любому бою. Но решение принимаю не я – этим занимаются мои менеджеры»
Алекс Перейра не против подраться с Томом Аспиналлом в тяжелом весе.
«Я бойцовый петух. Бросьте меня в клетку с другим петухом, и мы подеремся. Понимаете, о чем я? Но мы должны понять, какой шаг будет наиболее подходящим для меня, моей карьеры, моей команды.
Открыт к поединку с любым соперником, но принимаю решение не я – этим занимаются мои менеджеры», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
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