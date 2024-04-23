Перейра не против подраться с Аспиналлом: «Открыт к любому бою. Но решение принимаю не я – этим занимаются мои менеджеры»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Том Аспиналл Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра не против подраться с Томом Аспиналлом в тяжелом весе.

«Я бойцовый петух. Бросьте меня в клетку с другим петухом, и мы подеремся. Понимаете, о чем я? Но мы должны понять, какой шаг будет наиболее подходящим для меня, моей карьеры, моей команды.

Открыт к поединку с любым соперником, но принимаю решение не я – этим занимаются мои менеджеры», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

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6 комментариев
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Так должен себя вести каждый чемпион!!!Если он настоящий а не проспект!!!
+6
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+6
Ответ justburn
Боюсь, Аспиналл может и уронить Перейру
Если это Адесанья сделал, то Аспиналу это вообще ни о чем, таких быков срубал, помощнее Перейры...
+4
0
+4
Про петухов сравнение, для нашего восприятия, смешное конечно)
+3
0
+3
Боюсь, Аспиналл может и уронить Перейру
+1
0
+1
Ответ evgeni_lipatov@icloud.com
Так должен себя вести каждый чемпион!!!Если он настоящий а не проспект!!!
ну вы поняли о ком он
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