Менеджер Перейры: «Не думаю, что бой с Алексом – хорошая идея для Аспиналла. Для нас – да»

Менеджер Алекса Перейры высказался о потенциальном бое против Тома Аспиналла.

«Не думаю, что бой с Перейрой – хорошая идея для сейчас. Посмотрим, что произойдет. Думаю, что это все еще слишком преждевременно.

Аспиналл – временный чемпион [тяжелого веса], зачем ему рисковать боем с Перейрой? Не думаю, что это имеет большой смысл [для Аспиналла], что это хорошая для него идея. Для нас – да», – сказал менеджер чемпиона UFC Алекса Перейры Хорхе Гимарайнш.

Ранее Перейра говорил, что хочет перейти в тяжелый вес. На UFC 300 Перейра нокаутировал Джамала Хилла и защитил пояс в полутяжелом весе.

Даниэль Кормье: «Иногда спрашиваю себя: «Как Перейра добился такого успеха? Он ведь совершенно не умеет бороться»

У Алекса Перейры каменное лицо – ноль эмоций. Это его фишка и мем