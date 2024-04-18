Менеджер Перейры: «Не думаю, что бой с Алексом – хорошая идея для Аспиналла. Для нас – да»
Менеджер Алекса Перейры высказался о потенциальном бое против Тома Аспиналла.
«Не думаю, что бой с Перейрой – хорошая идея для Аспиналла сейчас. Посмотрим, что произойдет. Думаю, что это все еще слишком преждевременно.
Аспиналл – временный чемпион [тяжелого веса], зачем ему рисковать боем с Перейрой? Не думаю, что это имеет большой смысл [для Аспиналла], что это хорошая для него идея. Для нас – да», – сказал менеджер чемпиона UFC Алекса Перейры Хорхе Гимарайнш.
Ранее Перейра говорил, что хочет перейти в тяжелый вес. На UFC 300 Перейра нокаутировал Джамала Хилла и защитил пояс в полутяжелом весе.
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Джонс, надеюсь, до конца года разберет Миочича, и оба уйдут на заслуженную пенсию (хотя Джонсу еще шуметь и шуметь по-хорошему). А полноценный титул разыграют бойцы новой волны. Том имеет все шансы владеть поясом долго и побить рекорд Стипе по защитам.