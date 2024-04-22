Логан Пол: «У UFC есть список бойцов для Масвидаля, с которыми ему разрешено боксировать. Меня там нет»

Теги UFC MMA Нейт Диаз бокс Хорхе Масвидаль Логан Пол Шон Стрикленд Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Пол заявил, что у UFC есть список бойцов, с которыми Масвидалю разрешено драться.

«Эти парни копают себе могилы. Я совершенно серьезен, когда зову Нейта Диаза и Хорхе Масвидаля на MMA-поединок. Я предлагал 10 миллионов долларов им обоим.

То же самое со сраным Пэдди Пимблеттом и Шоном Стриклендом. Все эти парни прячутся за безумными оправданиям, но никто из них не пришел на переговоры. Предложение все еще в силе. Я хочу кого-нибудь из этих парней в поединке по ММА.

У UFC есть список для Хорхе, в котором 35 имен, с которыми ему разрешено боксировать. Технически у него еще действует контракт с промоушеном. Моего имени там нет», – заявил блогер Логан Пол.

Диллон Дэнис вызвал Логана Пола на бой по правилам ММА: «Я выплачу деньги по твоему иску, если согласишься драться»

Диаз отказался участвовать в пресс-конференции с Масвидалем: «##### этого ниггера. Поговори сам с собой, сраный ублюдок»

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3 комментария
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Да уж, навели блоггеры - шороху… 🥴
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