Диаз отказался участвовать в пресс-конференции с Масвидалем: «##### этого ниггера. Поговори сам с собой, сраный ублюдок»

Теги UFC MMA Нейт Диаз бокс Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

«Это был веселый тур по всей чертовой Америке. Я закончил со всем этим дерьмом. Я наелся всеми этими гребанными разговорами. У меня есть целая команда, которая может этим заниматься. Я не хочу ничего из этого делать.

##### [К черту] этого ниггера и его команду. Я ухожу. Мне пора. Поговори сам с собой, сраный ублюдок», – заявил боец UFC Нейт Диаз.

Напомним, Диаз подерется с Хорхе Масвидалем 1 июня в поединке по правилам бокса.

Нейт Диаз: «Гарантирую, что снова подерусь с Макгрегором»

Масвидаль про Нейта Диаза: «Это парень на грани превращения в овощ»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Опять получит
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий