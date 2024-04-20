Диаз отказался участвовать в пресс-конференции с Масвидалем: «##### этого ниггера. Поговори сам с собой, сраный ублюдок»

«Это был веселый тур по всей чертовой Америке. Я закончил со всем этим дерьмом. Я наелся всеми этими гребанными разговорами. У меня есть целая команда, которая может этим заниматься. Я не хочу ничего из этого делать.

##### [К черту] этого ниггера и его команду. Я ухожу. Мне пора. Поговори сам с собой, сраный ублюдок», – заявил боец UFC Нейт Диаз.

Напомним, Диаз подерется с Хорхе Масвидалем 1 июня в поединке по правилам бокса.

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