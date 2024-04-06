Диллон Дэнис вызвал Логана Пола на бой по правилам ММА: «Я выплачу деньги по твоему иску, если согласишься драться»

Диллон Дэнис заявил, что хочет драться с Логаном Полом по правилам ММА.

«Я удовлетворю иск и выполню их требования, если Логан Пол подпишет контракт на бой со мной по правилам », − написал в соцсетях боец ММА Диллон Дэнис.

Речь идет об иске, который подала невеста Логана Пола Нина Агдал, которую Дэнис оскорблял в соцсетях: Агдал хочет, чтобы Дэнис заплатил по 150 тысяч долларов за каждую из 250 оскорбительных записей.

В октябре-2023 Пол и Дэнис встретились на боксерском ринге: Диллон был дисквалифицирован по итогам поединка за неспортивное поведение.

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