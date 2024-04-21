Гарсия хочет подраться с Фундорой: «Чувствую, что смогу нокаутировать его»

Райан Гарсия хочет провести поединок с Себастьяном Фундорой.

«Планирую подраться с Фундорой в первом среднем весе. Чувствую, что смогу нокаутировать его. Чувствую, что смогу отнять у него титул. Сделаю это быстро.

Я уже дрался с большими парнями – вырубал их во время спаррингов. Отправлял их спать. Сделаю это и с Фундорой», – сказал боксер на пресс-конференции.

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