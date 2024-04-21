Конор поздравил Гарсию: «Некоторые просто рождены, чтобы драться! Этот парень невероятен»

Конор Макгрегор в восторге от победы Райана Гарсии.

«Хвала Иисусу! А вы, неудачники, не лезьте не в свое дело. Потрясающий бой двух чемпионов. Некоторые просто рождены, чтобы драться! А некоторые – нет. Поздравляю Гарсию. Сегодня твой вечер. После его поединка с Джервонтой Дэвисом я понял, что этот парень невероятен. Даже когда проигрывает.

Дай Бог здоровья этим мужчинам и их командам в этом сумасшедшем мире. Победа или поражение... Они не делают человека лучше и не ломают его. Настоящие бойцы это знают. Теперь он один из них. Оставайся сильным, парень, верь в Бога и будь стойким. Продолжай в том же духе, и удачи тебе, братан», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, Гарсия победил Дэвина Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109).

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