Гарсия – о реванше с Дэвисом: «Не думаю, что он этого захочет. Я поднимаюсь в полусредний вес»

Райан Гарсия допускает реванш с Джервонтой Дэвисом в промежуточном весе.

«Я не думаю, что Дэвис победит Фрэнка Мартина, но если он это сделает, то не захочет со мной драться, потому что я поднимаюсь в полусредний вес (до 66,6 кг).

Технически, я никогда не дрался в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Я всегда был в районе 65 кг. Мое тело просто не может опуститься ниже. Я пробовал все.

Я лицо бокса. Так что да, Джервонте придется согласиться на промежуточный вес», – заявил Райан Гарсия.

Напомним, в апреле 2023-го Гарсия проиграл Дэвису нокаутом в седьмом раунде.

Гарсия – о поединке с Дэвисом: «Не радовался бы победе на месте Джервонты. Я был похож на соломинку»

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