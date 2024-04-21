Райан Гарсия: «Кто теперь сумасшедший? Я пил каждую ночь. И что случилось? Я выиграл»

Теги бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия прокомментировал победу над Дэвином Хейни.

«Мне плевать на то, что люди говорят обо мне. Кто теперь сумасшедший? Я пил каждую ночь. И что случилось? Я выиграл.

Я не горжусь этим, но теперь вы знаете, что нихрена не можете со мной сделать.

Мне не потребовалось слишком много давления, чтобы остановить его. Думаю, что судья должен был остановить бой. Хейни был в плохом состоянии. Бой следовало закончить в седьмом раунде. Они украли у меня нокаут», – заявил бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия.

Напомним, прошедшей ночью Гарсия победил решением большинства судей Дэвина Хейни.

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2 комментария
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Райан красавчик!
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подобные ребята жертвуют своим психическим и физическим здоровьем ради шоу, считаю, что в профессиональном боксе такие и должны выступать, а кто к этому не готов, а хочет просто побеждать пускай боксируют в любителях, то же касается и ММА
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