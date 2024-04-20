Гарсия – о проваленном взвешивании: «Я не пытался заработать дисквалификацию. Это война»
Гарсия заявил, что не намеренно провалил взвешивание перед поединком с Хейни.
«Я не пытался заработать дисквалификацию. Это чистый бокс, это война», – написал в соцсетях бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия.
Напомним, поединок между Гарсией и Дэвином Хейни состоится в ночь на 21 апреля. Бой лишен титульного статуса из-за перевеса претендента.
Райан Гарсия: «Зачем мне мучить себя весогонкой? Чтобы быть слабым?»
Гарсия провалил взвешивание перед поединком с Хейни. Бой лишен титульного статуса