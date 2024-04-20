Гарсия – о проваленном взвешивании: «Я не пытался заработать дисквалификацию. Это война»

Теги бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Гарсия заявил, что не намеренно провалил взвешивание перед поединком с Хейни.

«Я не пытался заработать дисквалификацию. Это чистый бокс, это война», – написал в соцсетях бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия.

Напомним, поединок между Гарсией и Дэвином Хейни состоится в ночь на 21 апреля. Бой лишен титульного статуса из-за перевеса претендента.

Райан Гарсия: «Зачем мне мучить себя весогонкой? Чтобы быть слабым?»

Гарсия провалил взвешивание перед поединком с Хейни. Бой лишен титульного статуса

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Он как бы решил поспорить не на деньги а на интерес . Ну знаем мы таких .
0
0
0
Джервонта вроде по корпусу ударил, но как в голову отдается)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий