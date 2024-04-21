Райан Гарсия сенсационно победил Дэвина Хейни, трижды отправив в нокдауан
В Barclays Center в Бруклине закончился вечер бокса, который возглавили чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни и Райан Гарсия. Гарсия выиграл решением большинства судей.
Гарсия отправил Хейни в нокдаун трижды – в 7-м, 10-м и 11-м раундах. Хотя Гарсию лишили балла за удар после сигнала рефери в седьмой трехминутке.
Боковые судьи отдали победу Гарсии – 112-112, 114-110, 115-109. Но Гарсия не взял пояс Хейни, так как показал перевес в 1,5 кг на взвешивании.
Это первое поражение в карьере Хейни, но он остается чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе.
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Гарсии респект, уничтожил просто. Для Хейни скорость этого левого крюка стала каким то откровением.
Теперь есть Peoples Champion.
Гарсия конечно всех запутал своей шизой, но выступил великолепно