Райан Гарсия сенсационно победил Дэвина Хейни, трижды отправив в нокдауан

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

В Barclays Center в Бруклине закончился вечер бокса, который возглавили чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни и Райан Гарсия. Гарсия выиграл решением большинства судей.

Гарсия отправил Хейни в нокдаун трижды – в 7-м, 10-м и 11-м раундах. Хотя Гарсию лишили балла за удар после сигнала рефери в седьмой трехминутке.

Боковые судьи отдали победу Гарсии – 112-112, 114-110, 115-109. Но Гарсия не взял пояс Хейни, так как показал перевес в 1,5 кг на взвешивании. 

Это первое поражение в карьере Хейни, но он остается чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе.

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19 комментариев
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Как же рефери пытался тащить Хейни. Постоянно давал ему время восстановится. Райан просто красавчик!
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Богемская Роща до последнего пыталась тащить Хейни при помощи рефери, но Инстасамец уничтожил без шансов!
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Инстаграмщик красава теперь я его фанат.
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Ответ Бестрофейник 19/20
Странное судейство. Кроме своих взрывных раундов Райан не выиграл ни один раунд. Плюс 7 раунд выиграл 9:8 из-за снятия очка. Должна была быть ничья. Наверное Хэйни вернулось из-за спорной победы над Ломаченко
что показал Хейни как чемпион для победы? На мой взгляд, он полностью провалил план на бой, существенных попаданий было до 10 максимум, с него должны были снимать балы постоянно за клинчи (не говорю, что Раян боксировал чисто, но 90% клинчей создавал именно Хейни, подныривая под него из низкой стойки). А вообще, на лицо деградация бокса, не может бывший абсолютный чемпион ТАК проигрывать корявому и ужасно боксирующему Раяну. Еще там на место современного Флойда целился Хейни, смешно
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Откуда 112-112? Тут UD и учесть надо, что чёрный судья топил за чёрного Хейни, который откровенно позволял бить Гарсию по спине, не засчитал ещё один нокдаун в седьмом раунде, хотя можно было и снял с него один бал.
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Карма за Василия настигла наконец то
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Реально крутой перец Райан
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Судья который насчитал 112-112 да еще и последний раунд отдал Хейни 10-8, это позор. Как и судье в ринге.
Гарсии респект, уничтожил просто. Для Хейни скорость этого левого крюка стала каким то откровением.
Теперь есть Peoples Champion.
Гарсия конечно всех запутал своей шизой, но выступил великолепно
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Райан расшевелил мир бокса. Спасибо ему за это. Достойный боец
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Гарсия красава! Всех обманул, скажем мягко)
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глянул 7ой раунд, уже там нужно было останавливать бой, хейни по полу на четвереньках весь его пролазил пытаясь спастись
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Ответ Крыс Пол
красавчик, но добивать не умеет совершенно. Толком не мог попасть в уже потрясенного чемпа.
Как ему добить если Хейни сразу лез обниматься, ещё и бил запретку постоянно, а рефери стоял и смотрел)
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Какой ишак насчитал ничью🤦🏻? Сколько взял за такое судейство?
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Судья на ринге и судья который насчитал ничью явно балуются ставками
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Моё уважение к Гарсии, на него вообще никто не ставил!
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Моё уважение к Гарсии, на него вообще никто не ставил!
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… 1,5 кг…(
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Ответ Askeladd
Как же рефери пытался тащить Хейни. Постоянно давал ему время восстановится. Райан просто красавчик!
красавчик, но добивать не умеет совершенно. Толком не мог попасть в уже потрясенного чемпа.
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