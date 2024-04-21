Стивенсон вызвал Гарсию: «Теперь сдержи свое обещание. Давай сделаем это»
Шакур Стивенсон хочет бой с Райаном Гарсией.
«Большое уважение Райану Гарсии. Я держу свое слово и отдаю тебе честь, а теперь сдержи свое обещание. Давай сделаем это. Прекрасное выступление, мой парень», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон.
Напомним, прошедшей ночью Гарсия победил решением большинства судей Дэвина Хейни.
Апсет года от поп-звезды бокса: пил пиво перед боем и трижды уронил непобежденного Хейни
Гарсия – о проваленном взвешивании: «Я не пытался заработать дисквалификацию. Это война»