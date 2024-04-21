Стивенсон вызвал Гарсию: «Теперь сдержи свое обещание. Давай сделаем это»

Шакур Стивенсон хочет бой с Райаном Гарсией.

«Большое уважение Райану Гарсии. Я держу свое слово и отдаю тебе честь, а теперь сдержи свое обещание. Давай сделаем это. Прекрасное выступление, мой парень», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон.

Напомним, прошедшей ночью Гарсия победил решением большинства судей Дэвина Хейни.

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