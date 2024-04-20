Тим Цзю – о Гарсии: «Ему следует подняться в мою категорию. Я в неправильной эпохе бокса...»

Теги Тимофей Цзю бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю отреагировал на провальное взвешивание Райана Гарсии.

«Вероятно, Райану Гарсии следует подняться в первый средний вес (до 69,85 кг).

Верните меня в 90-е. Я в неправильной эпохе бокса...» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.

Отметим, что Цзю выступает в первом среднем весе. Гарсия ранее дрался во второй полулегкой (до 58,97 кг) и легкой (до 61,24 кг) категориях.

Гарсия подерется с Дэвином Хейни в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке (США).

Райан Гарсия: «Зачем мне мучить себя весогонкой? Чтобы быть слабым?»

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1 комментарий
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Судя по тому ,что сейчас происходит с боксом и в боксе,и мы фанаты не в правильной эпохе.. Только врятли в том веке да в начале этого, Тимофею уж больно что то сильно светило,да и батя накидал бы полную коробочку,хотя был ,чуть в меньшей весовой категории
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