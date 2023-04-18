Гилберт Бернс – о Масвидале: «Он может вернуться ради денежного боя с Макгрегором или Диазом»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Конор Макгрегор Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Гилберт Бернс считает, что Хорхе Масвидаль может возобновить карьеру.

«Да, в титульных поединках мы его больше не увидим, но он может вернуться ради денежного боя с Конором Макгрегором или Нейтом Диазом. Он до сих пор очень опасен. Я пытался бороться с ним, но у него на все были ответы. Он очень умный боец. Всегда знает, что нужно делать.

Думаю, если у него появится желание возобновить карьеру, то он сделает это. Он все еще хорош, у него богатый опыт. UFC может организовать ему поединок с Макгрегором. Это будет очень большой бой, ради которого Хорхе точно вернется», – сказал полусредневес UFC Гилберт Бернс.

9 апреля на UFC 287 Бернс победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.

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5 комментариев

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Typizza
Умный боец любит лицом принимать удары и потом ехидно улыбаться, показывая язык 😛
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AshAsh
феномен конечно - абсолютно левый чувак уровня "Стрелки" но продается на ура, ... Бен Бен, что ты наделал
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Zakal
Ответ Tpy6kaMerlina
Сколько еще лет нужно тусоваться Конору Макгрегору, чтобы бойцы перестали заикаться о гипотетических денежных поединках с ним. Комон, очнитесь. Конор - это 2013-2016. Дальше только жалкая пародия. Бой с Майвезером удалил Конора из боёв, забудьте же.
причем здесь тусовки?или уровень бойцовский?Просто деньги и хайп
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