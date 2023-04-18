Гилберт Бернс – о Масвидале: «Он может вернуться ради денежного боя с Макгрегором или Диазом»

Гилберт Бернс считает, что Хорхе Масвидаль может возобновить карьеру.

«Да, в титульных поединках мы его больше не увидим, но он может вернуться ради денежного боя с Конором Макгрегором или Нейтом Диазом. Он до сих пор очень опасен. Я пытался бороться с ним, но у него на все были ответы. Он очень умный боец. Всегда знает, что нужно делать.

Думаю, если у него появится желание возобновить карьеру, то он сделает это. Он все еще хорош, у него богатый опыт. UFC может организовать ему поединок с Макгрегором. Это будет очень большой бой, ради которого Хорхе точно вернется», – сказал полусредневес UFC .

9 апреля на UFC 287 Бернс победил единогласным решением судей.

Гилберт Бернс бросил вызов Колби Ковингтону: «Погнали!»

Бернс извинился перед Масвидалем: «У меня нет доказательств того, что он использовал лосьон»