Масвидаль и Нейт Диаз планируют боксерский поединок в феврале

Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз могут провести боксерский поединок в феврале.

«Возвращение Масвидаля в UFC? Не представляю, как это возможно. Не верю в его поединок против Джастина Гейджи или Леона Эдвардса, но не из-за серии из четырех поражений, а потому что, как я слышал, он планирует боксерский поединок против Нейта Диаза 28 февраля.

Если этот бой произойдет, то UFC не будут устраивать ему поединок, будь то основное событие или соглавное, зная, что он подерется за две-три недели до этого», – заявил экс-чемпион Strikeforce Джош Томпсон.

Некоторые источники сообщают, что поединок согласован и состоится в марте. Официальной информации пока нет.

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