Умалатов победил Корешкова единогласным решением в главном событии PFL 3

Теги MMA Андрей Корешков PFL Магомед Умалатов Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков проиграл дебютный бой в PFL.

Корешков (27-5) проиграл Магомеду Умалатову (15-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) в главном событии PFL 3, который состоялся ночью в Иллинойсе (США).

Результаты остальных боев:

Брендан Лофнейн (27-5) победил техническим нокаутом в первом раунде Педру Карвалью (13-9);

Шамиль Мусаев (15-0-1) нокаутировал во втором раунде Логана Сторли (15-3);

Тимур Хизриев (15-0) единогласным решением победил Бретта Джонса (20-5);

Лореано Старополи (13-6) проиграл удушающим приемом в первом раунде Мураду Рамазанову (12-0).

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11 комментариев
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Корешков деградировал чуть более чем полностью. Он как Диего Санчес попавший в лапы психа. Он же вообще ничего не показал, и вряд ли готовился как то, у сенсея ведь два подряд мутных боя надо ему помогать. Просто мешок мешком, сравнить с Сарнавским нынешним небо и земля. Шлеменко клоун а не тренер, все их заслуги это работа Владимира Зборовского и Кавказа Султанмагомедова. На их багаже сам торсионник-трезвенник стал чемпионом и Корешков тоже. Как он из Сатурна увёл пацанов и свою секту Шторм основал так они и деградировать начали потихоньку.
+9
-1
+8
Ответ умрите фашики
Не стоит сравнивать с жёстким химиком Сарнавским, у которого в организме с десяток запрещенных препаратов гуляет, только таким образом в его возрасте, он показывает положительные результаты, особенно в плане выносливости
Из троицы Шлеменко Корешков Сарнавский только у одного репутация подмочена в плане допинга и это не Сарнавский. Это факт.
+4
-1
+3
Ответ Валерий Золотарев
Корешков деградировал чуть более чем полностью. Он как Диего Санчес попавший в лапы психа. Он же вообще ничего не показал, и вряд ли готовился как то, у сенсея ведь два подряд мутных боя надо ему помогать. Просто мешок мешком, сравнить с Сарнавским нынешним небо и земля. Шлеменко клоун а не тренер, все их заслуги это работа Владимира Зборовского и Кавказа Султанмагомедова. На их багаже сам торсионник-трезвенник стал чемпионом и Корешков тоже. Как он из Сатурна увёл пацанов и свою секту Шторм основал так они и деградировать начали потихоньку.
Поддерживаю, Корешков был очень талантлив но весь его талант был спущен в утиль
+3
0
+3
Ответ умрите фашики
Не стоит сравнивать с жёстким химиком Сарнавским, у которого в организме с десяток запрещенных препаратов гуляет, только таким образом в его возрасте, он показывает положительные результаты, особенно в плане выносливости
Сами покупали Сарнавскому химию?
+2
0
+2
Даги газуют 💪
+2
-1
+1
Ответ Валерий Золотарев
Корешков деградировал чуть более чем полностью. Он как Диего Санчес попавший в лапы психа. Он же вообще ничего не показал, и вряд ли готовился как то, у сенсея ведь два подряд мутных боя надо ему помогать. Просто мешок мешком, сравнить с Сарнавским нынешним небо и земля. Шлеменко клоун а не тренер, все их заслуги это работа Владимира Зборовского и Кавказа Султанмагомедова. На их багаже сам торсионник-трезвенник стал чемпионом и Корешков тоже. Как он из Сатурна увёл пацанов и свою секту Шторм основал так они и деградировать начали потихоньку.
Сам с Омска?
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