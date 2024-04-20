Умалатов победил Корешкова единогласным решением в главном событии PFL 3

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков проиграл дебютный бой в PFL.

Корешков (27-5) проиграл Магомеду Умалатову (15-0) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) в главном событии PFL 3, который состоялся ночью в Иллинойсе (США).

Результаты остальных боев:

Брендан Лофнейн (27-5) победил техническим нокаутом в первом раунде Педру Карвалью (13-9);

Шамиль Мусаев (15-0-1) нокаутировал во втором раунде Логана Сторли (15-3);

Тимур Хизриев (15-0) единогласным решением победил Бретта Джонса (20-5);

Лореано Старополи (13-6) проиграл удушающим приемом в первом раунде Мураду Рамазанову (12-0).

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